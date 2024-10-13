Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024

Ordu için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Ordu İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 21°. Yarın için Ordu hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 21°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Ordu hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 22°. 17 Ekim 2024 Perşembe Ordu hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°. 18 Ekim 2024 Cuma Ordu hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°.