Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Temmuz 2024

Ordu için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Ordu İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 30°. Yarın için Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 17 Temmuz 2024 Çarşamba Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 18 Temmuz 2024 Perşembe Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 19 Temmuz 2024 Cuma Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 32°.