Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Eylül 2024

Ordu için hava durumu bugün nedir? Ordu için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ordu için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ordu yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ordu için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Eylül 2024
Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ordu için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Ordu İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. Yarın için Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°. 17 Eylül 2024 Salı Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°. 18 Eylül 2024 Çarşamba Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 26°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

29

/

21

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

28

/

22

Salı

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

28

/

20

Çarşamba

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

26

/

18

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