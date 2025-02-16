Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Şubat 2025
Ordu için hava durumu bugün nedir? Ordu için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ordu için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ordu yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ordu için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Ordu için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ordu İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. Yarın için Ordu hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°. 18 Şubat 2025 Salı Ordu hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°. 19 Şubat 2025 Çarşamba Ordu hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 4°.
Bugün
11/
5
Yarın
10/
4
Salı
7/
6
Çarşamba
4/
3
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