Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Şubat 2025

Ordu için hava durumu bugün nedir? Ordu için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ordu için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ordu yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ordu için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Şubat 2025
Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ordu için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Ordu İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. Yarın için Ordu hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°. 18 Şubat 2025 Salı Ordu hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°. 19 Şubat 2025 Çarşamba Ordu hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 4°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

11

/

5

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

10

/

4

Salı

Yağmurlu
Yağmurlu

7

/

6

Çarşamba

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

4

/

3

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