Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Kasım 2024

Ordu için hava durumu bugün nedir? Ordu için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ordu için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ordu yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ordu için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Kasım 2024
Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ordu için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Ordu İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Ordu hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 17°. 4 Kasım 2024 Pazartesi Ordu hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. 5 Kasım 2024 Salı Ordu hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. 6 Kasım 2024 Çarşamba Ordu hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

18

/

11

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

17

/

13

Pazartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

14

/

11

Salı

Yağmurlu
Yağmurlu

14

/

8

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

12

/

9

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