Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Kasım 2024
Ordu için hava durumu bugün nedir? Ordu için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ordu için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ordu yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ordu için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Ordu için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ordu İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Ordu hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 17°. 4 Kasım 2024 Pazartesi Ordu hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. 5 Kasım 2024 Salı Ordu hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. 6 Kasım 2024 Çarşamba Ordu hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°.
Bugün
18/
11
Yarın
17/
13
Pazartesi
14/
11
Salı
14/
8
Çarşamba
12/
9
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