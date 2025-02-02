Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2025

Ordu için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Ordu İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. Yarın için Ordu hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. 4 Şubat 2025 Salı Ordu hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 5 Şubat 2025 Çarşamba Ordu hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°.