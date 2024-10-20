Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Ekim 2024

Ordu için hava durumu bugün nedir? Ordu için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ordu için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ordu yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ordu için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Ekim 2024
Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ordu için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Ordu İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. Yarın için Ordu hava durumu Kuvvetli Yağmur, sıcaklık 13°. 22 Ekim 2024 Salı Ordu hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°. 23 Ekim 2024 Çarşamba Ordu hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°.

Bugün

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

15

/

9

Yarın

Kuvvetli Yağmur
Kuvvetli Yağmur

13

/

11

Salı

Yağmurlu
Yağmurlu

16

/

11

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

18

/

11

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