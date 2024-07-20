Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Temmuz 2024

Ordu için hava durumu bugün nedir? Ordu için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ordu için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ordu yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ordu için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Temmuz 2024
Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ordu için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Ordu İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. Yarın için Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. 24 Temmuz 2024 Çarşamba Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 30°. 25 Temmuz 2024 Perşembe Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. 26 Temmuz 2024 Cuma Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

30

/

22

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

31

/

22

Çarşamba

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

30

/

23

Perşembe

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

29

/

22

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

30

/

22

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