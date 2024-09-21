Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Eylül 2024

Ordu için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ordu İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 26°. Yarın için Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. 23 Eylül 2024 Pazartesi Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 26°. 24 Eylül 2024 Salı Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 25°. 25 Eylül 2024 Çarşamba Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°.
Bugün
26/
19
Yarın
24/
18
Pazartesi
26/
19
Salı
25/
18
Çarşamba
25/
18
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