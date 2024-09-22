Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Eylül 2024

Ordu için hava durumu bugün nedir? Ordu için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ordu için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ordu yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ordu için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Eylül 2024
Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ordu için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Ordu İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. Yarın için Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 26°. 24 Eylül 2024 Salı Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 25°. 25 Eylül 2024 Çarşamba Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

24

/

18

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

26

/

19

Salı

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

25

/

18

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

25

/

18

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