Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025

Ordu için hava durumu bugün nedir? Ordu için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ordu için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ordu yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ordu için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025
Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ordu için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Ordu İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°. Yarın için Ordu hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°. 25 Şubat 2025 Salı Ordu hava durumu Bulutlu, sıcaklık 5°. 26 Şubat 2025 Çarşamba Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 6°.

Bugün

Kar Yağışı
Kar Yağışı

2

/

-2

Yarın

Kar Yağışı
Kar Yağışı

4

/

-2

Salı

Bulutlu
Bulutlu

5

/

-1

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

6

/

-3

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