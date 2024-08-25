Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Ordu için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ordu İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°. Yarın için Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°. 27 Ağustos 2024 Salı Ordu hava durumu Bulutlu, sıcaklık 27°. 28 Ağustos 2024 Çarşamba Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°. 29 Ağustos 2024 Perşembe Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°.
Bugün
28/
22
Yarın
27/
21
Salı
27/
23
Çarşamba
27/
24
Perşembe
27/
24
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