Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Mayıs 2024

Ordu için hava durumu bugün nedir? Ordu için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ordu için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ordu yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ordu için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Mayıs 2024
Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ordu için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Ordu İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Bulutlu, sıcaklık 22°. Yarın için Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°. 28 Mayıs 2024 Salı Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

22

/

16

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

20

/

15

Salı

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

19

/

15

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

20

/

15

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