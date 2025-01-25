Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025

Ordu için hava durumu bugün nedir? Ordu için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ordu için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ordu yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ordu için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025
Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ordu için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Ordu İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 12°. Yarın için Ordu hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°. 28 Ocak 2025 Salı Ordu hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 14°. 29 Ocak 2025 Çarşamba Ordu hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°.

Bugün

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

12

/

8

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

12

/

4

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

14

/

4

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

13

/

6

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