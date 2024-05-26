Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 26 Mayıs 2024

Ordu için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ordu İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. Yarın için Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°. 30 Mayıs 2024 Perşembe Ordu hava durumu Bulutlu, sıcaklık 21°. 31 Mayıs 2024 Cuma Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°.
Bugün
19/
16
Yarın
20/
16
Çarşamba
21/
17
Perşembe
21/
16
Cuma
22/
16
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