Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024

Ordu için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Ordu İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°. Yarın için Ordu hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 29 Ekim 2024 Salı Ordu hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 30 Ekim 2024 Çarşamba Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. 31 Ekim 2024 Perşembe Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°.