Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024

Ordu için hava durumu bugün nedir? Ordu için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ordu için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ordu yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ordu için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024
Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ordu için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Ordu İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°. Yarın için Ordu hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 29 Ekim 2024 Salı Ordu hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 30 Ekim 2024 Çarşamba Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. 31 Ekim 2024 Perşembe Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

17

/

10

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

18

/

8

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

18

/

8

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

18

/

9

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

17

/

10

Öne Çıkan Video

İsrail saldırısı NTV kamerasında: İran'a üç dalgada misilleme

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...