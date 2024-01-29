Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Ocak 2024

Ordu için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ordu İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. Yarın için Ordu hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Ordu hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 1 Şubat 2024 Perşembe Ordu hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 9°. 2 Şubat 2024 Cuma Ordu hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°.
Bugün
9/
5
Yarın
8/
3
Çarşamba
9/
3
Perşembe
9/
4
Cuma
10/
3
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Ordu Hava Durumu
- Hava Durumu