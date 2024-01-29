Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Ocak 2024

Ordu için hava durumu bugün nedir? Ordu için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ordu için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ordu yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ordu için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Ocak 2024
Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ordu için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Ordu İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. Yarın için Ordu hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Ordu hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 1 Şubat 2024 Perşembe Ordu hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 9°. 2 Şubat 2024 Cuma Ordu hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

9

/

5

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

8

/

3

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

9

/

3

Perşembe

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

9

/

4

Cuma

Bulutlu
Bulutlu

10

/

3

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