Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024

Ordu için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Ordu İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. Yarın için Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°. 1 Ekim 2024 Salı Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. 2 Ekim 2024 Çarşamba Ordu hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 24°. 3 Ekim 2024 Perşembe Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°.