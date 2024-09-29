Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024
Ordu için hava durumu bugün nedir? Ordu için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ordu için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ordu yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ordu için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Ordu için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ordu İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. Yarın için Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°. 1 Ekim 2024 Salı Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. 2 Ekim 2024 Çarşamba Ordu hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 24°. 3 Ekim 2024 Perşembe Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°.
Bugün
26/
18
Yarın
28/
19
Salı
23/
20
Çarşamba
24/
19
Perşembe
25/
16
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