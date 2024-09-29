Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024

Ordu için hava durumu bugün nedir? Ordu için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ordu için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ordu yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ordu için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024
Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ordu için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Ordu İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. Yarın için Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°. 1 Ekim 2024 Salı Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. 2 Ekim 2024 Çarşamba Ordu hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 24°. 3 Ekim 2024 Perşembe Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

26

/

18

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

28

/

19

Salı

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

23

/

20

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

24

/

19

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

25

/

16

Öne Çıkan Video

Köpeğini gezdiren kadına başıboş köpek saldırdı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...