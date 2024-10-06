Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Ekim 2024

Ordu için hava durumu bugün nedir? Ordu için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ordu için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ordu yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ordu için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Ekim 2024
Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ordu için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Ordu İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. Yarın için Ordu hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 26°. 8 Ekim 2024 Salı Ordu hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 23°. 9 Ekim 2024 Çarşamba Ordu hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°. 10 Ekim 2024 Perşembe Ordu hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

26

/

16

Yarın

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

26

/

18

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

23

/

19

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

24

/

15

Perşembe

Az Bulutlu
Az Bulutlu

25

/

17

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