Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Temmuz 2024

Ordu için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ordu İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°. Yarın için Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. 8 Temmuz 2024 Pazartesi Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 31°. 9 Temmuz 2024 Salı Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 30°. 10 Temmuz 2024 Çarşamba Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 30°.
Bugün
27/
21
Yarın
29/
21
Pazartesi
31/
22
Salı
30/
22
Çarşamba
30/
23
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