Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Nisan 2024

Ordu İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Ordu hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. 9 Nisan 2024 Salı Ordu hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 10 Nisan 2024 Çarşamba Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°.