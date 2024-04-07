Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Nisan 2024

Ordu için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ordu İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Ordu hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. 9 Nisan 2024 Salı Ordu hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 10 Nisan 2024 Çarşamba Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°.
Bugün
14/
7
Yarın
15/
9
Salı
16/
11
Çarşamba
16/
11
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