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Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Nisan 2024

Ordu için hava durumu bugün nedir? Ordu için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ordu için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ordu yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ordu için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Nisan 2024
Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ordu için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Ordu İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Ordu hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. 9 Nisan 2024 Salı Ordu hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 10 Nisan 2024 Çarşamba Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

14

/

7

Yarın

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

15

/

9

Salı

Bulutlu
Bulutlu

16

/

11

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

16

/

11

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