Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Temmuz 2024

Ordu için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ordu İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°. Yarın için Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 30°. 9 Temmuz 2024 Salı Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. 10 Temmuz 2024 Çarşamba Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. 11 Temmuz 2024 Perşembe Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°.
Bugün
28/
22
Yarın
30/
23
Salı
29/
23
Çarşamba
29/
22
Perşembe
28/
23
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