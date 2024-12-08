Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024

Ordu için hava durumu bugün nedir? Ordu için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ordu için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ordu yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ordu için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024
Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ordu için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Ordu İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°. Yarın için Ordu hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°. 13 Aralık 2024 Cuma Ordu hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. 14 Aralık 2024 Cumartesi Ordu hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 5°. 15 Aralık 2024 Pazar Ordu hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°.

Bugün

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

16

/

12

Yarın

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

13

/

10

Cuma

Yağmurlu
Yağmurlu

12

/

9

Cumartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

5

/

4

Pazar

Bulutlu
Bulutlu

9

/

2

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