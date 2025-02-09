Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025

Ordu için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Ordu İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. Yarın için Ordu hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. 11 Şubat 2025 Salı Ordu hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. 12 Şubat 2025 Çarşamba Ordu hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°.