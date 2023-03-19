Ordu pidesi tescillendi (Ordu yağlısı nedir?)

Orduluların severek tükettiği, yerli ve yabancı turistlerin kente geldiklerinde tattığı, ihracatı da yapılan Ordu pidesinin lezzetinin ülke sınırlarını aştığı değerlendirmesine yer verilen açıklamada, "Genellikle kıymalı, peynirli veya kuşbaşılı iç harç konup pişirilerek yarı açık şekilde üretilen Ordu pidesi yoğun ilgi görüyor." ifadesi kullanıldı.



Ordu yağlısı olarak da bilinen Ordu pidesiyle birlikte il genelindeki coğrafi işaret tescilli ürün sayısının 14'e çıktığı bilgisi yer alan açıklamada, daha önce Kabataş helvası, Ordu Perşembe ceviz helvası, Ordu yayla pancarı (dürme) turşusu, Akkuş şeker fasulyesi, Gürgentepe çoban fasulyesi, Ordu kivisi, Ordu tostu, Yalıköy köftesi, Ordu taflan turşusu, Ordu sakarca mıhlaması, Ordu melocan kavurması, Ordu galdirik kavurması ve Mesudiye kuru ekmeğinin (Mesudiye goliti) tescillendiği hatırlatıldı.



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