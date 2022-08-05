Ordu sahilinde Rus yapımı mayın tetikleyicisi imha edildi

Gölevi Mahallesinde bulunan Ordu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin sahil kısmında tanımlanamayan bir cisim bulan vatandaşlar Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda ekip çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.



Yapılan ilk araştırmalar sonucunda cismin patlayıcı özelliği olmayan Rus yapımı mayın tetikleyicisi olduğu anlaşıldı.

EMNİYET SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI



Yapılan incelemeler sonrası Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rus yapımı mayın tetikleyicisi olduğu tespit edilen cismin çevresinde ve sahil kısmında bulunan vatandaşları uzaklaştırarak bölgeyi emniyet şeridiyle ablukaya altı. Çok sayıda ekibin görev yaptığı alanda vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılarak önlem alındı.



BOMBA İMHA UZMANI EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ



Yapılan araştırmalar sonrası bölgede tedbirlerini alan emniyet güçleri, konuyu Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bildirerek bomba imha ekibi istedi. Bölgeye kısa sürede gelen ekipler alanda inceleme yaptı. Uzun süren çalışmalar neticesinde Rus yapımı mayın tetikleyicisi olduğu tespit edilen cismin fünye ile patlatılarak imha edileceği kararlaştırıldı.

RUS YAPIMI MAYIN TETİKLEYİCİSİ OLDUĞU ANLAŞILDI



Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bomba imha ekibi uzmanlarının yaptığı ilk incelemede cismin Rus menşeili deniz altı mühimmatlarında sevk ve yönlendirmeye yarayan patlayıcı özelliği olmayan mayın tetikleyicisi olduğu tespit edildiği öğrenildi.



BÖLGE ABLUKAYA ALINDI



Rus yapımı mayın tetikleyicisi olduğu tespit edilen cismin imha edilmesi sırasında emniyet güçleri basın mensuplarını ve vatandaşları olay yerinden uzaklaştırarak olası bir kaza yaşanmaması için tedbir aldı. Cisim bomba imha ekiplerinin kontrollü patlaması sonucu imha edildi.

Olayla ilgili araştırma devam ediyor.