Ordu'da 12 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'ndeki bir evden silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, 12 yaşındaki S.P.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.



Kafasına isabet eden mermiyle hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun cenazesi, incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Öte yandan, olay yerinde tabanca bulunduğu öğrenildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin