Ordu'da 13 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Ordu Altınordu'da 13 yaşındaki kız çocuğu, evinde şakak kısmından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Çocuğun oynadığı silahla kendini vurduğu iddia edildi.

Ordu'da 13 yaşındaki çocuk ölü bulundu

'nun Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde iddiaya göre 13 yaşındaki Sıla Polat, annesi ve babası evde yokken evde bulunan tabanca ile oynamaya başladı.

Yine iddiaya göre bir süre sonra Polat elindeki silahla şakak kısmından kendini vurdu.

Eve gelen aile, çocuklarını kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ordu'da 13 yaşındaki çocuk ölü bulundu - 1

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sıla Polat’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Polat’ın cenazesi otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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