Ordu'da 13 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Ordu'nun Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde iddiaya göre 13 yaşındaki Sıla Polat, annesi ve babası evde yokken evde bulunan tabanca ile oynamaya başladı.



Yine iddiaya göre bir süre sonra Polat elindeki silahla şakak kısmından kendini vurdu.

Eve gelen aile, çocuklarını kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.