Ordu’da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Hüseyin Talha D.’nin (20) kullandığı otomobil ile Murat E. (32) yönetimindeki otomobil sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı.
Kazanın etkisiyle sürücüler ve otomobilde yolcu olarak bulunan İlhan Y. (32) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla yaralılar araçlardan çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, Fatsa ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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