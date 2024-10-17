Ordu'da 45 suç kaydı bulunan kişi yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.



Hakkında "yağma" suçundan toplam 9 yıl hapis cezası ve 45 suç kaydı bulunan S.S'nin (34) yurt dışına kaçacağı duyumlarının alınması üzerine çalışma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Söz konusu şahsın yurt dışına kaçmasını engellemek amacıyla adli makamlarımızla koordinasyon kurularak şahsın Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosunca UYAP sistemine düşümü sağlanmıştır.

Ekiplerimizce yapılan operasyon ile yakalama kararının çıkarılmasının ardından şahıs, elinde bavul ve şapka takmış vaziyette yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Suçta kibirlenenlere asla müsaade edilmeyecek, suç ve suçlularla mücadelemiz her alanda kararlılıkla devam edecektir."