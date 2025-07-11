Ordu'da 7 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde denize giren 7 yaşındaki çocuk boğuldu.

Ordu'da 7 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

Altınordu Akyazı Mahallesi sahilinden denize giren Afgan uyruklu H.T, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizde yapılan aramada bulunan , sudan çıkarılarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

H.T, hastanede hayatını kaybetti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...