Ordu'da ahşap ev küle döndü, sakinleri son anda kurtuldu

Yangın, Ünye'nin Pelitliyatak Mahallesi Çalca İstiklal mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultan ve Abdullah Karayiğit çiftinin yaşadığı iki katlı ahşap evden bir anda alevler yükselmeye başladı.

Evde bulunan Karayiğit çifti, alevlerin yükselmesiyle birlikte kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak canlarını kurtardı. Ancak, ahşap yapısı nedeniyle yangın kısa sürede tüm evi sardı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yoğun çabalar sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev küle döndü. Yangının elektrik kontağından çıktığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.