Ordu'da akademisyenleri taşıyan araç devrildi: Dekan hayatını kaybetti

Prof. Dr. Sıddık Korkmaz

Ordu'da akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.



Öğretim görevlileri, Ordu'da İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Daha sonra katılımcılara yönelik kültür ve turizm gezisi düzenlendi.



Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs, Gölköy ilçesinde devrildi.



Kazada, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz yaşamını yitirdi.



Yaralılar hastanelerde tedaviye alındı.