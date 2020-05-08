Ordu'da alkollü sürücünün ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu

Ordu'da Ahmet Cemal Mağden Caddesi'nde aracıyla seyir halinde olan T.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu.



Polis ekiplerinin yaptığı rutin kontroller sırasında sürücünün 2,37 promil alkollü olduğu belirlendi.



T.Ö'nün, 8. kez alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu.



Sürücü hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle adli işlem uygulandı.



Araç ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.



BEKÇİ BİR KİŞİYİ BÖYLE VURDU