Ordu'da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
11.11.2025 23:07
Son Güncelleme: 11.11.2025 23:07
İHA, DHA
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde bir inşaatta asansör boşluğuna düşen 24 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde çalıştığı 3 katlı inşaatın 3’üncü katındaki asansör boşluğundan zemine düşen Başar Batran (24), hayatını kaybetti.
Olay, İlküvez Mahallesi Ünye Caddesi üzerinde meydana geldi. Dış cephe mantolama işi yaptığı öğrenilen 1 çocuk babası Başar Batran, bina içerisinde bulunduğu sırada 3. kattan asansör boşluğuna düştü. Çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Başar Batran, çalıştığı binanın hemen karşısında bulunan İlküvez Aile Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı. İnşaat işçisi genç adam sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardında inşaat işçisinin cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.