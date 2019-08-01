Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi'nde V.İ ve S.T. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.İ., S.T. ile B.G. ve S.E.'yi bıçakla yaraladı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayda boğazından yaralanan S.T., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, V.İ.'yi gözaltına aldı.
Ordu'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Ordu'nun Altınordu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi'nde V.İ ve S.T. arasında tartışma çıktı.