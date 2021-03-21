Ordu'da binanın 6. katından düşen çocuk yaşamını yitirdi

Ordu'da bir binanın 6. katından düşen çocuk yaşamını yitirdi.



Altınordu ilçesine bağlı Bucak Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 13 yaşındaki Bilal Eymen Duran, henüz belirlemeyen nedenle 11 katlı binanın 6. katındaki merdiven boşluğu penceresinden düşerek ağır yaralandı.



Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Duran'ı Ordu Devlet Hastanesine kaldırdı.



Duran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Polis ekipleri bina ve çevresinde inceleme başlattı.