Ordu’da bir haftada 14 binden fazla araç ve sürücüsü denetlendi

Ordu’da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 14 bin 229 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Ordu’da bir haftada 14 binden fazla araç ve sürücüsü denetlendi

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada genelinde 55 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 82 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 31 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 28 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 45 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 21 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 542 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 35 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 92 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 143 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 14 bin 229 araç kontrol edildi, bin 944 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 17 araç trafikten men edildi ve 31 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

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