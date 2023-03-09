Ordu'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren zanlı cezaevine gönderildi.

Ordu'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı tutuklandı

'nun Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde 7 Mart Çarşamba günü, boşanma aşamasındaki 4 çocuğunun annesi Yeliz G.'yi (32) bıçaklayarak öldüren Muhammer G.'nin (47) Altınordu Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında Ordu Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kayabaşı Mahallesi'nde ikamet eden Muhammer G., boşanma aşamasındaki 4 çocuğunun annesi eşine bıçakla saldırmış, ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti.

Motosikletiyle olay yerinden kaçan Muhammer G., Ortaköy Mahallesi'nde erzak için gittiği ablasının evinde dün akşam yakalanmıştı.

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