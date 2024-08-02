Ordu'da bulundu, dünya literatürüne kazandırıldı!

Türkiye ve Bulgaristan'dan bilim insanlarının işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında Ordu'da bulunan mantar türünün dünya literatürüne kazandırıldığı bildirildi.

Ordu'da bulundu, dünya literatürüne kazandırıldı!

Çukurova Üniversitesinin (ÇÜ) yazılı açıklamasında, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Bulgaristan Bilimler Akademisi tarafından desteklenen "İkili İşbirliği Projeleri" kapsamında çalışma yapıldığı belirtildi.

ÇÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatıra Taşkın ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fuat Bozok ile Bulgaristan Bilimler Akademisinden Doç. Dr. Boris Assyov'un yürütücülüğündeki proje kapsamında yeni bir mantar türü keşfedildiği bildirildi.

Keşfedilen yeni türe "Amanita Corylophila Bozok, Taşkın, Şen ve Assyov" isminin verildiği ve "Fungal Systematic and Evaluation" isimli dergide yayımlandığı anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Taşkın, projede yeni mantar türlerinin keşfinin sürdüğünü, bu mantar türlerinin de yayına hazırlandığını aktardı.

Taşkın, "Proje ile ülkemizin genetik kaynaklarının keşfine katkı sunulmaktadır. Mantarların farklı sektörlerde geniş kullanım olanakları göz önünde bulundurulduğunda, genetik kaynakların tanımlanması ve korumaya alınması büyük önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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