Ordu'da can alan trafik kazası

Ordu'nun Ulubey ilçesinde iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada bir kişi can verirken iki kişi ise yaralandı.

Ulubey ilçesi Akpınar Mahallesi Ordu-Ulubey kara yolunda akşam saatlerinde meydana geldi.

Altınordu ilçesi yönüne giden Recep Ali Düzgün'ün (75) kullandığı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Dursun Çetinkaya’nın (24) yönetimindeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Çetinkaya’nın aracı yol kenarına savrulurken, ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler Dursun Çetinkaya ile Recep Ali Düzgün itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralı Dursun Çetinkaya, Recep Ali Düzgün ve yanındaki eşi Saniye Düzgün sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ordu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Recep Ali Düzgün, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

