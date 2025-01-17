Ordu'da çıkan ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastaneye kaldırıldı.

Ordu'da çıkan ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi

Bolaman Mahallesi'nde bir binanın ikinci katında yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. , itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yalnız yaşadığı evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen Mehmet Tekyıldız (60), Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, Büyükşehir Belediyesi itfaiye personelinin de Tekyıldız'ı hastanede ziyaret ettiği belirtildi.

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