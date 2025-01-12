Ordu'da çıkan yangın iş yeri ile depoda hasara neden oldu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde iş yeri ile depo yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ordu'da çıkan yangın iş yeri ile depoda hasara neden oldu

Boztepe Mahallesi Hacıhamza Sokak'ta Temel Boztepe'ye ait ahşap torna üzerine faaliyet gösteren iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki depoya sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince, iş yeri ile depodaki yangın söndürüldü.

Büyük çapta hasara yol açan yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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