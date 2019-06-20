Ordu'nun Korgan ilçesinde çöp kamyonunda sıkışan işçi öldü.
Temizlik görevlisi olarak çalışan Asım Çelgin, Korgan Belediyesine ait çöp kamyonunun boşaltılan kısmında çalışma yaparken kapakların hareket etmesi sonucu sıkıştı.
Çelgin'in arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çelgin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcılık incelemesinin ardından Çelgin'in cesedi Korgan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ordu'da çöp kamyonunda sıkışan işçi öldü
Anadolu AjansıTürkiye
Ordu'da bir belediye işçisi çöp kamyonuna sıkışarak hayatını kaybetti.
Ordu'nun Korgan ilçesinde çöp kamyonunda sıkışan işçi öldü.