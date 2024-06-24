Ordu'da dehşet: Muhtar, azasını öldürdü

Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Fatsa ilçesi Mağazalarbaşı Mahallesi Filiz Sokak'ta meydana geldi. Hacıköy Mahallesi muhtarı olan 4 çocuk babası Muhammet Ö. (37), boşanma aşamasında olduğu eşi Hacer Ö.'nün oturduğu evin önüne gitti.

Burada hem akrabası hem de azası olan Özkan Arslan (37) ile karşılaştı.

Muhammet Ö. ile eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü Özkan Arslan arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Muhammet Ö., yanındaki tabancayı çekip Özkan’a 8 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Arslan, yaralandı.

Özkan Arslan, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

MUHTAR GÖZALTINA ALINDI

Fatsa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, muhtarı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.