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Ordu'da doktor, rüşvetten tutuklandı

Fatsa Devlet Hastanesi'nde görevli Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. O.K. ''rüşvet, irtikap ve kamu kurumu zararına dolandırıcılık'' suçundan tutuklandı.

Ordu'da doktor, rüşvetten tutuklandı
Hastasından ameliyat parası aldığı öne sürülen doktor tutuklandı

Hastasından ameliyat parası aldığı öne sürülen doktor tutuklandı

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Ordu'da polis ekipleri, Fatsa Devlet Hastanesi'nde görevli Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. O.K.'nın rüşvet aldığı yönünde gelen ihbar üzerine soruşturma başlattı.

Yapılan çalışmanın ardından O.K., 17 Ekim'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Op. Dr. O.K. çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince ''rüşvet, irtikap ve kamu kurumu zararına dolandırıcılık'' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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