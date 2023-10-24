Ordu'da doktor, rüşvetten tutuklandı

Ordu'da polis ekipleri, Fatsa Devlet Hastanesi'nde görevli Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. O.K.'nın rüşvet aldığı yönünde gelen ihbar üzerine soruşturma başlattı.
Yapılan çalışmanın ardından O.K., 17 Ekim'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Op. Dr. O.K. çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince ''rüşvet, irtikap ve kamu kurumu zararına dolandırıcılık'' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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