Ordu'da doktora saldıran hasta yakını tutuklandı

Ordu'da Fatsa Devlet Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Okay Kurtbay ile hasta yakını Ü.A. (21) arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı.



Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.



Ü.A., iddiaya göre Dr. Kurtbay'ı yumruklayarak dövdü.



Kanlar içerisinde kalan doktor yaralanırken, Ü.A. polis tarafından gözaltına alındı.



Şüpheli, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDI



Ü.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.