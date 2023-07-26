Ordu'da doktora saldıran hasta yakını tutuklandı

Ordu'da Fatsa Devlet Hastanesi'nde görevli kadın doğum uzmanı Opr. Dr. Okay Kurtbay, hasta yakını tarafından dövüldü. Saldırgan tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu'da doktora saldıran hasta yakını tutuklandı
Emekli polisten doktora silahlı saldırı girişimi

Emekli polisten doktora silahlı saldırı girişimi

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'da Fatsa Devlet Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Okay Kurtbay ile hasta yakını Ü.A. (21) arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Ü.A., iddiaya göre Dr. Kurtbay'ı yumruklayarak dövdü.

Kanlar içerisinde kalan yaralanırken, Ü.A. polis tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDI

Ü.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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