Samsun-Ordu karayolu Dolunay Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Muhammet K. yönetimindeki cip, Sametcan K.’nin kullandığ başka bir cipe arkadan çarptı.
Kazada Arzu Gürel (25) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücüler ise Fatsa Devlet Hastanesi ile özel bir hastanede tedavi altına alındı. Kaza sonucu hayatını kaybeden Arzu Gürel’in cansız bedeni itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde sıkıştığı yerden çıkarılarak Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.