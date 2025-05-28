Ordu'da feci kaza: TIR şoförünün kolu koptu
Ordu'nun Ünye ilçesinde, TIR'ın devrildiği kazada sürücü Kenan Katip'in sol kolu koptu.
Rize'den İstanbul'a çay taşıyan Kenan Katip'in (53) kullandığı TIR, Ordu-Samsun Karayolu Yunus Emre Tüneli çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.
Saat 07.00 sıralarında meydana gelen kaza sonrası çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kabinde sıkışan Katip, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Katip, kopan sol kolu ile birlikte Ünye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Buradaki müdahalenin ardından Katip, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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