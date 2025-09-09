Uçuruma yuvarlanan patpatın altında can verdi

Edinilen bilgilere göre, kendi bahçesinden fındık odunu almak için yola çıkan 70 yaşındaki Adem Çelik, Sille mevkisinde seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.



Ters dönen patpatın altında kalan Çelik'in yardımına ilk olarak çevredekiler koştu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Çelik'in cansız bedeni, olay yerinden kaldırılarak hastane morguna götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.